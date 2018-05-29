Городской пресс-центр ЧМ-2018 откроется в Казани 13 июня

Пресс-центр в столице Татарстана будет расположен по адресу: ул. Петербургская, д. 52 (IT-парк).

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Городской пресс-центр чемпионата мира по футболу в Казани будет открыт 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня».

Раньше всех будет открыт московский городской пресс-центр (4 июня), тогда как региональные распахнут свои двери для журналистов 13 июня. Медиагруппа «Россия сегодня» будет оператором городских пресс-центров, в которых пройдут пресс-конференции и брифинги с представителями региональных властей, звезд культуры и искусства, сотрудников туристической отрасли.

