Городской пресс-центр ЧМ-2018 откроется в Казани 13 июня

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Городской пресс-центр чемпионата мира по футболу в Казани будет открыт 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня».
Раньше всех будет открыт московский городской пресс-центр (4 июня), тогда как региональные распахнут свои двери для журналистов 13 июня. Медиагруппа «Россия сегодня» будет оператором городских пресс-центров, в которых пройдут пресс-конференции и брифинги с представителями региональных властей, звезд культуры и искусства, сотрудников туристической отрасли.
Следующая новость
В Доме Правительства РТ прошла встреча Премьер-министра РТ Алексея Песошина с представителями руководства компании Haier.
В ГУ МЧС России по РТ признали аншлаги «Купание запрещено» неэффективными.
Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» призвал беречь фестиваль.
Специальная инспекция ежедневно замеряет воду в реке Казанка и воздух по всей Казани.
Ближайшие сутки жителей республики ожидает гроза и шквалистый ветер.
Отбирать будущих студентов из Татарстана в главный театральный вуз России приедет профессор Михаил Борисов.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Чистое озеро – Орел».
Теперь юные инспекторы будут отстаивать честь России на 33-м Европейском образовательном конкурсе FIA в Будапеште.
Маршрут, посвященный жизни и творчеству татарского поэта, пройдет через Высокогорский, Арский, Атнинский и Балтасинский районы РТ.
ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Чистое озеро – Орел».
Представители республики провели более 40 официальных встреч.
За это время 11 взяткодателей были привлечены к ответственности.