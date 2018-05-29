Экологи Татарстана перешли на усиленный режим контроля воздуха и воды перед ЧМ-2018

Специальная инспекция ежедневно замеряет воду в реке Казанка и воздух по всей Казани.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Министерство экологии и природных ресурсов РТ с 21 мая перешло на усиленный режим мониторинга состояния атмосферного воздуха и воды в реке Казанка перед Чемпионатом Мира по футболу 2018.

«У нас идёт ежедневный анализ воды на Казанке с 21 мая. И с этого же времени на стадионе находится наша передвижная станция, которая проводит анализ воздуха. Аналогичная работа проводилась и во время Кубка Конфедераций, и во время Универсиады», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника инспекции Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ Андрей Бодяжин.

Сотрудники природоохранного ведомства проработают в таком режиме до конца чемпионата, после чего вернуться к прежнему графику.

«Река Казанка никогда не останется без внимания. Ежегодный контроль состояния мы проводим по 39 показателям. Ежегодно отбирается около 209 проб и делается анализ.самого загрязнённого места нет, вся вода у нас примерно одинаковая», – отметил Андрей Бодяжин.