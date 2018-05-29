Экологи Татарстана перешли на усиленный режим контроля воздуха и воды перед ЧМ-2018

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Министерство экологии и природных ресурсов РТ с 21 мая перешло на усиленный режим мониторинга состояния атмосферного воздуха и воды в реке Казанка перед Чемпионатом Мира по футболу 2018.
«У нас идёт ежедневный анализ воды на Казанке с 21 мая. И с этого же времени на стадионе находится наша передвижная станция, которая проводит анализ воздуха. Аналогичная работа проводилась и во время Кубка Конфедераций, и во время Универсиады», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника инспекции Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ Андрей Бодяжин.
Сотрудники природоохранного ведомства проработают в таком режиме до конца чемпионата, после чего вернуться к прежнему графику.
«Река Казанка никогда не останется без внимания. Ежегодный контроль состояния мы проводим по 39 показателям. Ежегодно отбирается около 209 проб и делается анализ.самого загрязнённого места нет, вся вода у нас примерно одинаковая», – отметил Андрей Бодяжин.
Следующая новость
В Доме Правительства РТ прошла встреча Премьер-министра РТ Алексея Песошина с представителями руководства компании Haier.
В ГУ МЧС России по РТ признали аншлаги «Купание запрещено» неэффективными.
Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» призвал беречь фестиваль.
Специальная инспекция ежедневно замеряет воду в реке Казанка и воздух по всей Казани.
Ближайшие сутки жителей республики ожидает гроза и шквалистый ветер.
Отбирать будущих студентов из Татарстана в главный театральный вуз России приедет профессор Михаил Борисов.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Чистое озеро – Орел».
Теперь юные инспекторы будут отстаивать честь России на 33-м Европейском образовательном конкурсе FIA в Будапеште.
Маршрут, посвященный жизни и творчеству татарского поэта, пройдет через Высокогорский, Арский, Атнинский и Балтасинский районы РТ.
ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Чистое озеро – Орел».
Представители республики провели более 40 официальных встреч.
За это время 11 взяткодателей были привлечены к ответственности.