До официального открытия купального сезона в РТ утонули 9 человек

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Только за май в Татарстане, еще до официального открытия пляжного сезона, утонули 9 человек. Большиство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.
За весь прошлый год на воде погибли свыше 80 человек, причем 54 из них - в период купального сезона. Такие цифры озвучил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
На данный момент в Татарстане только 15 из 35 пляжей прошли проверку и готовы к купальному сезону. Пляжи в Мамадышском и Заинском районах сейчас проходят реконструкцию. В ГУ МЧС России по РТ признали, что аншлаги «Купание запрещено» - неэффективны. Поэтому в этом году буду устанавливаться новые таблички.
«Кроме надписи о запрете купания на новых аншлагах будет указано, почему купание запрещено: дно замусорено, вода загрязнена и так далее», - отметил Юрий Венедиктов.
Наибольшая смертность на воде зафиксирована в Набережных Челнах, Зеленодольске и Бугульме. Юрий Венедиктов отметил, что в период купального сезона будетусилен контроль за отдыхающими, особенно находящимся в нетрезвом виде.
«Не смотря на то, что человек на 90 процентов состоит из воды, вода изначально враждебна. Гибель на воде наступает буквально за 1 минуту», – подчеркнул главный госинспектор по маломерным судам.
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