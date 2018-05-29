ЦСМ Росстандарта в РТ развернул в Татарстане 2 пилотных проекта с ПАО «КАМАЗ» и ООО «Автодория».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан в рамках государственно-частного партнерства развернул в Татарстане 2 пилотных проекта с ПАО «КАМАЗ» и ООО «Автодория», заключив с ними соглашение о долговременном инвестировании метрологического обеспечения инновационных проектов.

Это шестикомпонентное динамометрическое колесо («умное колесо») и интеллектуальная транспортная система для обеспечения безопасности дорожного движения «Автодория», которые были представлены на международной выставке «MetrolExpo-2018», проходившей в г.Москве. Особый интерес экспозиция вызвала у специалистов научных институтов и ЦСМ Росстандарта, а также представителей сферы МВД России, которые выступили с предложением о сотрудничестве.

Посетивший стенд ФБУ «ЦСМ Татарстан» руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов отметил, что данная тематика очень важна и ее необходимо развивать.

«Умное колесо» имеет возможность диагностировать подвеску автомобиля непосредственно при его эксплуатации под воздействием разного уровня нагрузок и различных режимов эксплуатации, позволяя не только дорабатывать существующую, но также моделировать и создавать новую. Если до настоящего времени калибровку датчиков «умного колеса» могли проводить только специалисты зарубежных фирм (г. Штутгарт), то сегодня в рамках соглашения между ПАО «КАМАЗ» и ФБУ «ЦСМ Татарстан» данные виды работ будет осуществлять метрологическая служба Набережно-Челнинского филиала Центра. И очень важно, что наряду с новым направлением деятельности появились долговременные инвестиции в метрологию.

Интеллектуальная транспортная система «Автодория» — это система зонального контроля средней скорости, состоящая из датчиков, фиксирующих факты проезда автомобилей и Единого вычислительного центра, который обрабатывает эти данные. По данным исследований, на участках дорог, контролируемых системой «Автодория» количество ДТП снизилось на 40 процентов. С 2013 года специалисты ЦСМ Татарстана провели поверку более 1000 приборов в 24 регионах страны.

Последнее поколение системы «Автодория 3.0» позволяет контролировать до 20 пунктов нарушений правил дорожного движения, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, движение по обочине и встречной полосе, проезд пешеходного перехода и целый ряд других.

Одной из особенностей новой системы является также необходимость определения точных координат при фиксации нарушения, что требует при проведении поверки использования имитатора глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Благодаря подписанному с ООО «Автодория» долгосрочному соглашению, стало целесообразным приобретение Имитатора ГНСС для освоения и дальнейшей поверки систем нового поколения.

«Сегодня в рамках задач, поставленных руководством Росстандарта в реализации прорывных направлений деятельности, особую актуальность приобретают современные подходы, такие как государственно-частное партнерство, инновации и инвестиции, при этом используя отечественные разработки», — отметил на выставке директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

По результатам выставки экспозиция ФБУ «ЦСМ Татарстан» была удостоена диплома и золотой медали «За развитие государственно-частного партнерства и инновационные подходы в метрологической деятельности».