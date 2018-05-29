На ПМЭФ Татарстан заключил 550 соглашений на 2,3 трлн рублей

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Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Казань, 29 мая, «Татар-информ). В рамках Петербургского международного экономического форума Татарстан заключил 550 инвестиционных соглашений на общую сумму 2,3 трлн рублей. Об этом на брифинге по итогам ПМЭФ-2018 рассказал министр промышленности и торговли Альберт Каримов.
В числе важных итогов мероприятия Каримов назвал долгосрочное кредитное соглашение «Нижнекамскнефтехима» с консорциумом немецких банков, специальный инвестконтракт на реализацию нового модельного ряда КАМАЗа, договоры о сотрудничестве с Узбекистаном, Молдовой и Санкт-Петербургом.
В рамках форума делегация республики приняла участие в 40 официальных встречах. Представители Татарстана встретились с органами государственной власти, зарубежными и российскими компаниями, рассказал Каримов.
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