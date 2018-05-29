Джефф Монсон получил российское гражданство

Указ о принятии известного бойца в российское гражданство подписал Владимир Путин.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Джефф Монсон, американский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах, получил гражданство РФ. Указ президента был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Еще в 2013 году Монсон заявил, что хочет сменить американское гражданство на гражданство РФ. Спортсмен признался, что является приверженцем коммунистических идей.

28 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Монсон стал полноправным гражданином Российской Федерации.

В 2013 году мировой чемпион посетил Казань и дал мастер-класс в честь открытия первой тренировочной площадки по смешанным боевым искусствам.