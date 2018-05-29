Associated Press выпустила краткий путеводитель по Казани

Авторы Associated Press с восторгом отзываются о столице Татарстана в предверии ЧМ-2018.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Международное новостное агентство Associated Press выпустило краткий гид по Казани. Иностранные журналисты посетили столицу Татарстана в период подготовки к Чемпионату мира по футболу и оставили восхищенные отзывы о городе.

Они отметили, что 11 российских городов, которые примут у себя матчи мундиаля, мало чем отличаются друг от друга, поскольку представляют только европейскую Россию. Поэтому Казань с ее самобытной культурой и восточным колоритом выгодно отличается на их фоне, замечают авторы гида.

Основное внимание иностранцев привлек главный стадион города Kazan Arena, они называют его «плавным и элегантным». Кроме того, журналисты прошлись по центральным улицам Казни и оценили контраст культур — большое количество ресторанов, кафе и магазинов находятся совсем неподалеку от Кремля и мечети Кул-Шариф.

При этом иностранцы подчеркнули, что Казань ломает стереотипы западных обывателей о том, какой может быть мусульманская культура — красочной, контрастной, гостеприимной и современной.