На трассе М-7 «Волга» установлено 12 км барьерных ограждений

План на 2018 по установке барьерных ограждений почти выполнен.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Транспортные потоки на трассе М-7 «Волга» были разделены двусторонним барьерным ограждением общей протяженностью почти 12 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства.

Данные работы являются одним из этапов реализации программы ФКУ по снижению дорожно-транспортного травматизма на трассах федерального значения. Ограждения были проложены на участках автодороги М-7 «Волга» в Елабужском, Зеленодольском и Мамадышском районах республики.

Всего в текущем году в плане заложено установить около 15 км удерживающих ограждений. Работы планируется завершить к 1 июля.

На перекрестках повышенной аварийной опасности планируется установить три светофорных объекта. Станут регулируемыми участками разворот в Набережные Челны на 1053-м км трассе М-7, поворот на село Дрожанное на 131-м км автомобильной дороги А-151 Цивильск-Ульяновск и поворот на Билярск в поселке городского типа Алексеевское на 91-м км дороги Р-239.

Работы по комплексному обустройству также ведутся на магистрали М-7. В Пестречинском районе дорожные службы устанавливают четыре автобусные остановки и прокладывают переходно-скоростные полосы с устройством электроосвещения. К концу августа таких автомобильных павильонов будет восемь.