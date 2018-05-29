На трассе М-7 «Волга» установлено 12 км барьерных ограждений

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Транспортные потоки на трассе М-7 «Волга» были разделены двусторонним барьерным ограждением общей протяженностью почти 12 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства.
Данные работы являются одним из этапов реализации программы ФКУ по снижению дорожно-транспортного травматизма на трассах федерального значения. Ограждения были проложены на участках автодороги М-7 «Волга» в Елабужском, Зеленодольском и Мамадышском районах республики.
Всего в текущем году в плане заложено установить около 15 км удерживающих ограждений. Работы планируется завершить к 1 июля.
На перекрестках повышенной аварийной опасности планируется установить три светофорных объекта. Станут регулируемыми участками разворот в Набережные Челны на 1053-м км трассе М-7, поворот на село Дрожанное на 131-м км автомобильной дороги А-151 Цивильск-Ульяновск и поворот на Билярск в поселке городского типа Алексеевское на 91-м км дороги Р-239.
Работы по комплексному обустройству также ведутся на магистрали М-7. В Пестречинском районе дорожные службы устанавливают четыре автобусные остановки и прокладывают переходно-скоростные полосы с устройством электроосвещения. К концу августа таких автомобильных павильонов будет восемь.
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