(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). С начала года за дачу взятки инспекторам ДПС в Татарстане заведены 27 уголовных дел, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.
С начала 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции были пресечены 34 попытки дачи взятки инспекторам ГИБДД.
По данным фактам заведено 27 уголовных дел. 11 человек привлечены к ответственности в виде штрафов и обязательных работ.
Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что все патрульные машины ГИБДД оснащены видеорегистраторами, запись на которые ведется внутри и снаружи автомобиля в непрерывном режиме.
За дачу взятки должностному лицу предусмотрено наказание в соответствии со статьей 291 УК РФ «Дача взятки».
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За это время 11 взяткодателей были привлечены к ответственности.
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