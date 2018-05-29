За это время 11 взяткодателей были привлечены к ответственности.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). С начала года за дачу взятки инспекторам ДПС в Татарстане заведены 27 уголовных дел, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

С начала 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции были пресечены 34 попытки дачи взятки инспекторам ГИБДД.

По данным фактам заведено 27 уголовных дел. 11 человек привлечены к ответственности в виде штрафов и обязательных работ.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что все патрульные машины ГИБДД оснащены видеорегистраторами, запись на которые ведется внутри и снаружи автомобиля в непрерывном режиме.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрено наказание в соответствии со статьей 291 УК РФ «Дача взятки».