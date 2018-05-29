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Татар-информ

29 мая 2018, 21:06

Духовная жизнь

Муфтий РТ вручил выпускникам Альметьевского медресе дипломы

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Дневное отделение медресе имени Р. Фахретдина окончили в этом году 14 шакирдов, вечернее – 11.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил выпускникам Альметьевского медресе имени Р. Фахретдина дипломы, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Дневное отделение медресе окончили в этом году 14 шакирдов, вечернее – 11.

В торжественной обстановке из рук муфтия сертификаты получили и слушатели курсов по изучению татарского языка «Без – татарлар».

В ходе встречи с мусульманским активом, шакирдами медресе, имамами и аксакалами Альметьевского района Камиль хазрат поздравил их с месяцем Рамадан, дал свои наставления о богослужении и соблюдении поста, рассказал о достоинства священного месяца и призвал к совершению благодеяний.

В завершение поездки муфтий посетил общегородской ифтар, в котором приняли участие 250 человек.

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