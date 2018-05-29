Бонусами «Спасибо» Сбербанка можно оплатить покупку в салоне МегаФона

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). С 16 мая бонусами «Спасибо от Сбербанка» можно оплатить до половины стоимости гаджетов и аксессуаров в офисах «МегаФона».
Воспользоваться бонусами могут все, кто оплачивают покупки банковскими картами Сбербанка, подключенными к программе «Спасибо». Оплатить бонусами в салонах МегаФона можно до 50% стоимости смартфонов, планшетов, телефонов и аксессуаров — только по контактным платежам с применением карты. Применение бесконтактных платежей находится в разработке.
Например, бонусы можно использовать при покупке смартфона Samsung Galaxy J. Если сделать это до 30 июня 2018 г. включительно, можно успеть принять участие в акции МегаФона и получить в подарок 3 или 6 месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся». Срок действия бесплатного пакета зависит от конкретной модели смартфона. Таким образом, можно будет значительно сэкономить и на гаджете, и на связи для него.
Даже сам факт покупки мобильных устройств и аксессуаров снова принесет владельцам банковских карт бонусы! Так, если приобретается любая продукция Apple, в виде бонуса начисляется 0,5% от стоимости покупки. Смартфоны и телефоны других марок помогут вернуть 0,5%, планшеты — 1%, аксессуары — 10%. Таким образом, сотрудничество МегаФона и Сбербанка выгодно для клиентов обеих компаний.
По условиям программы, бонусы «Спасибо» от Сбербанка нельзя списать при покупке гаджета в кредит и рассрочку, также ими не оплачиваются SIM-карты, услуги связи, финансовые услуги и настройки.
Подробнее на сайте https://spasibosberbank.ru/partners/megafon/.
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