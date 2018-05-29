В Альметьевском районе начался ремонт участка трассы Р-239 Казань - Оренбург

Планируется капитально отремонтировать участок федеральной автодороги с 215 по 231 км.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском районе Татарстана начался капремонт участка федеральной автодороги Р-239 Казань - Оренбург протяженностью 16 км. Об этом сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

На участке с 215 по 231 км планируется укрепление дорожного полотна и в отдельных местах полная замена. Будут отремонтированы водопропускные трубы, установлена система водоотвода и укреплены обочины. Кроме того, установят 8,5 км барьерного ограждения, 457 сигнальных столбиков и более 120 дорожных знаков. Завершить ремонтные работы планируется в октябре. На период капремонта движение на участке ограничено.