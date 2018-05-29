Свет будет отключен в четырех районах Казани

30 мая электричество не будет в четырех районах Казани.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Из-за проведения плановых ремонтных работ на линии электропередач, технического обслуживания распределительных сетей и оснащения трансформаторных подстанций завтра, 30 мая, в домах четырех районов Казани будет отключена электроэнергия, сообщает ОАО «Сетевая компания».

9.00 — 17.00 в Вахитовском районе по адресу ул. Гоголя, 23.

8.30 — 17.00 в Кировском районе по адресам: ул. Хибинская, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 и ул. Большая, 106, 108, 108а.

8.30 — 17.00 в Приволжском районе в домах частного сектора пос. Отары по адресам: ул. З. Даутовой; ул. Матюшинская; ул. Калинина; ул. Правды; ул. Приволжская; ул. Озерная; ул. Центральная.

9.00 — 18.00 в Советском районе по адресам: ул. Асылъяр, 11-23; ул. М. Амира; ул. Зирекле; ул. Ансар; ул. Травная; ул. Игелекле; ул. Январская.

Полный график отключения света на текущую неделю представлен в специальном разделе на портале KZN.RU.