Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис тайно сыграл свадьбу

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Актер Мэттью Льюис, сыгравший в поттериане Невилла Долгопупса, женился на своей избраннице Анджелой Джонс. Торжество состоялось в Италии.
В своем Twitter`e актер опубликовал свадебное фото и шутя сообщил, что из-за свадьбы пропустил концерт группы Arctic Monkeys.
«Я не только пропустил концерт группы Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена уговорила меня жениться», — написал Льюис.
Многочисленные поклонники поздравили молодоженов со значительным событием в жизни актера.
Избранница актера – Анджелина Джонс не имеет отношения к миру кино, она занимается организацией мероприятий при Universal Studios.
Помолвка влюбленных состоялась в 2016 году в Париже, а познакомились они на тематической вечеринке, посвященной Гарри Поттеру.
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