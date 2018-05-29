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Эльза Кузнецова

29 мая 2018, 10:02

Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис тайно сыграл свадьбу

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В своем Twitter`e актер опубликовал свадебное фото и шутя сообщил, что из-за свадьбы пропустил концерт группы Arctic Monkeys.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Актер Мэттью Льюис, сыгравший в поттериане Невилла Долгопупса, женился на своей избраннице Анджелой Джонс. Торжество состоялось в Италии.

В своем Twitter`e актер опубликовал свадебное фото и шутя сообщил, что из-за свадьбы пропустил концерт группы Arctic Monkeys.

«Я не только пропустил концерт группы Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена уговорила меня жениться», — написал Льюис.

Многочисленные поклонники поздравили молодоженов со значительным событием в жизни актера.

Избранница актера – Анджелина Джонс не имеет отношения к миру кино, она занимается организацией мероприятий при Universal Studios.
Помолвка влюбленных состоялась в 2016 году в Париже, а познакомились они на тематической вечеринке, посвященной Гарри Поттеру.

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