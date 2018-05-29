Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис тайно сыграл свадьбу

В своем Twitter`e актер опубликовал свадебное фото и шутя сообщил, что из-за свадьбы пропустил концерт группы Arctic Monkeys.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Актер Мэттью Льюис, сыгравший в поттериане Невилла Долгопупса, женился на своей избраннице Анджелой Джонс. Торжество состоялось в Италии.

В своем Twitter`e актер опубликовал свадебное фото и шутя сообщил, что из-за свадьбы пропустил концерт группы Arctic Monkeys.



«Я не только пропустил концерт группы Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена уговорила меня жениться», — написал Льюис.

Многочисленные поклонники поздравили молодоженов со значительным событием в жизни актера.



Избранница актера – Анджелина Джонс не имеет отношения к миру кино, она занимается организацией мероприятий при Universal Studios.

Помолвка влюбленных состоялась в 2016 году в Париже, а познакомились они на тематической вечеринке, посвященной Гарри Поттеру.

Ранее сообщалось, что 87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой Натальей.