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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Аэропорт «Казань» эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
Сообщение о заложенном взрывном устройстве на территории Международного аэропорта «Казань» поступило около семи утра во вторник, 29 мая.
Из здания аэровокзала экстренно эвакуировали всех пассажиров и персонал.
Кинологи и экстренные службы тщательно проверили здание воздушной гавани, но бомбу не нашли.
В 8:20 утра аэропорт возобновил свою работу. Все рейсы вылетели по расписанию.
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