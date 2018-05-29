Анонимный звонок о бомбе на территории аэропорта поступил рано утром во вторник, 29 мая.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Аэропорт «Казань» эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве на территории Международного аэропорта «Казань» поступило около семи утра во вторник, 29 мая.

Из здания аэровокзала экстренно эвакуировали всех пассажиров и персонал.

Кинологи и экстренные службы тщательно проверили здание воздушной гавани, но бомбу не нашли.

В 8:20 утра аэропорт возобновил свою работу. Все рейсы вылетели по расписанию.