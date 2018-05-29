По предварительным данным, пассажирский автобус рухнул в овраг.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 11 человек стали жертвами аварии в Венесуэле, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в понедельник, 28 мая, в штате Мерида на западе страны. По предварительным данным, автобус, в котором находились 40 пассажиров, рухнул в овраг.

11 человек погибли. Еще 16 пострадавших с различными травмами были доставлены в больницы.

На месте трагедии работают полицейские и спасатели. Причины ДТП не называются.