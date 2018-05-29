На Украине нашли способ снизить ущерб от «Северного потока — 2»

Киеву стоит заключить договор с Москвой о гарантированных поставках газа через территорию Украины, заявил Дмитрий Кулеба.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Если будет запущен трубопровод «Северный поток — 2», Киеву стоит заключить договор с Москвой о гарантированных поставках газа через территорию Украины, заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК Украина.

«Если проект „Северного потока — 2“ все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения», — сказал Кулеба.

Причем соглашения должны быть не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему, пояснил он.

Поставки газа из России по «Северному потоку — 2» обернутся «колоссальными убытками» для украинской стороны, а также Киев потеряет политический рычаг, отметил постпред Украины.