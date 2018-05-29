Авария произошла накануне вечером на Оренбургском тракте.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 22-летний водитель «десятки» переломался в ДТП с «ГАЗелью» в Казани, сообщили

Серьезное ДТП произошло в понедельник, 28 мая, около половины десятого вечера на Оренбургском тракте.

По предварительной версии, 22-летний водитель «Лады» 10-й модели не убедился в безопасности перестроения и совершил столкновение в едущей рядом «ГАЗелью».

От удара грузовик завалился на бок, а легковушка отлетела на обочину и врезалась в ограждение.

В аварии серьезные травмы получил водитель «Лады». Врачи диагностировали у мужчины закрытую травму груди, множественные переломы ребер и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.