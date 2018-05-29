Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 22-летний водитель «десятки» переломался в ДТП с «ГАЗелью» в Казани, сообщили
Серьезное ДТП произошло в понедельник, 28 мая, около половины десятого вечера на Оренбургском тракте.
По предварительной версии, 22-летний водитель «Лады» 10-й модели не убедился в безопасности перестроения и совершил столкновение в едущей рядом «ГАЗелью».
От удара грузовик завалился на бок, а легковушка отлетела на обочину и врезалась в ограждение.
В аварии серьезные травмы получил водитель «Лады». Врачи диагностировали у мужчины закрытую травму груди, множественные переломы ребер и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
Следующая новость
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Хакатон — это интеллектуальное соревнование для программистов, проектировщиков пользовательского интерфейса и других специалистов-разработчиков ПО.
О необходимости создания татарского национального педагогического института заявил Президент Татарстана в своем послании Госсовету РТ.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Авария произошла накануне вечером на Оренбургском тракте.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Обучение учителей татарского языка по другим специальностям осуществляется за счет бюджета.
Общая сумма выплат 10 тыс. физических лиц может составить 573 млн рублей.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Решение о выплатах вкладчикам ТФБ-финанс будет согласовываться с Правительством РТ и прокуратурой.
Общий объем требований по подписанным соглашениям с клиентами Татфондбанка и Интехбанка составляет около 300 млн.
В РТ разрабатывается примерный вариант общеобразовательных программ преподавания татарского языка детям нетатарской национальности.
29 маяСПИК КАМАЗа на 46,5 млрд рублей и финансирование нового олефинового комплекса в Нижнекамске: Что получил Татарстан на ПМЭФ-2018
29 маяРафис Бурганов о будущем изучения татарского языка, повышении квалификации учителей, создании национального пединститута и совершенствовании ЕГЭ
29 маяГлава Республиканского фонда поддержки: «1 июля стартует новый этап выплат физическим лицам – кредиторам ТФБ и ИнтехБанка – с размером требований до 300 тыс. рублей»