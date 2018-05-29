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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Красноярском крае школьница стала свидетельницей убийства своей семьи, сообщает «Российская газета».
Массовое убийство произошло в деревне Новогеоргиевка Манского района.
54-летний местный житель зашел «на огонек» к 79-летней соседке. У женщины в этот момент находились ее 48-летний сын с бывшей супругой и 9-летней дочерью.
Во время пьяных посиделок в компании случился конфликт. Решить спор 54-летний мужчина решил кардинально – он схватил нож и поочередно зарезал всех взрослых членов семьи. Девочка спаслась чудом – мать прикрыла ребенка собой.
Подозреваемый в жестоком убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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