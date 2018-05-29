Альметьевский госинститут муниципальной службы стал техникумом

Студенты будут переведены в техникум с сохранением условий и программ обучения, которые действовали в институте.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Альметьевский государственный институт муниципальной службы (АГИМС) переименовали в Альметьевский торгово-экономический техникум. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на Официальном портале правовой информации РТ.

Студенты будут переведены в техникум с согласия родителей и с сохранением условий и программ обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, которые действовали в институте.

Министерство образования и науки РТ должно будет определить перечень специальностей в техникуме и в 60-дневный срок разработать его устав.

АГИМС был образован в 1996 году.