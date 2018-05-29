В начале июля РФП начнет выплаты физлицам до 300 тыс. рублей

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 1 июля 2018 года Республиканский фонд поддержки (РФП) начнет выплаты физическим лицам, состоящим в первой очереди реестров требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требований до 300 тыс. рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал председатель РФП Айрат Нурутдинов.
Прием заявлений от физических лиц с суммой требования до 300 тыс. рублей начнется 15 июня этого года.
«Мы приняли это решение и получили в этом отношении поддержку и Президента, и Правительства РТ. По физическим лицам мы начинаем выплаты от 0 до 300 тыс. рублей. О каком количестве идет речь? в эту группу пострадавших попадает 10 тыс. 200 вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка — это 67 процентов от первой очереди всего реестра», — отметил Нурутдинов.
Если все 10 тыс. вкладчиков обратятся за выплатами в Республиканский фонд поддержки, то сумма выплат данной группе составит 573 млн рублей, подчеркнул глава фонда.
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