Решение о выплатах вкладчикам ТФБ-финанс будет согласовываться с Правительством РТ и прокуратурой.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки потенциально готов выплатить вкладчикам ТФБ-финанс по 1 млн 260 тыс. рублей в рамках следующих этапов выплат. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал председатель РФП Айрат Нурутдинов.

«Если мы начнем погашать по ним (вкладчикам ТФБ-финанс — прим. Т-и) хотя бы часть требований, в среднем там получается 1 млн 260 тыс. рублей на человека. Мы пока не приняли решение по этой группе, но цифры по этой группе не 2-3 млрд рублей. Там компактная группа лиц, около 1,7 тыс. То есть эта сумма посильна для фонда», — отметил Нурутдинов.

По его словам, решение о выплатах вкладчикам ТФБ-финанс пока не принято. Оно будет согласовываться с Правительством РТ и прокуратурой.

«Кроме ТФБ-финанс, у нас есть и держатели металлических счетов — это физлица, которые находятся в третьей очереди. По ним у нас тоже есть цифры довольно точные. Это 328 человек, и всего на них приходится 103 млн рублей. Они не получили вообще ничего — ни страховки в 1,4 млн рублей, ничего», — подчеркнул председатель фонда.