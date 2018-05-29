Выплаты Республиканского фонда поддержки составили более 200 млн рублей

Общий объем требований по подписанным соглашениям с клиентами Татфондбанка и Интехбанка составляет около 300 млн.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Выплаты Республиканского фонда поддержки (РФП) составили порядка 205 млн рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал председатель РФП Айрат Нурутдинов.

«Если говорить в денежном выражении, то общий объем требований по подписанным соглашениям с клиентами Татфондбанка и ИнтехБанка составляет около 300 млн, а выплачено порядка 205 млн. Результаты, на мой взгляд, впечатляющие», — отметил Нурутдинов.

В рамках первого этапа выплат РФП подписал 1322 соглашения об уступке требования с юридическими лицами, что составляет порядка 25 процентов от третьей очереди реестров требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка.

«В отношении физических лиц цифры существенно меньше. Всего подписано 115 соглашений, что от первой очереди реестра требований Татфондбанка составляет 0,63 процента, от первой очереди реестра требований ИнтехБанка — 1,76 процента», — добавил глава РФП.