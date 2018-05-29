МИД РФ: Россия и Китай способны достигнуть уровня товарооборота в 200 млрд долларов

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Россия и Китай способны достигнуть уровня товарооборота в 200 млрд долларов к 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Игоря Моргулова.
Китай стал основным торгово-экономическим партнером России, сказал Моргулов.
«Я полагаю, что реализация поставленной лидерами (стран — прим. Т-и) задачи доведения двустороннего товарооборота до 2020 года до уровня 200 млрд доллароввполне осуществима», — отметил он.
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