СМИ: Американские и северокорейские чиновники встретятся в Сингапуре 29 мая

Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и протокола

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Высокопоставленные чиновники США и Северной Кореи встретятся сегодня, 29 мая, в Сингапуре. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Ренхап».

В связи с возможностью проведения встречи Президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стороны планируют обсудить вопросы безопасности и протокола, отметил источник в дипломатических кругах.

Делегацию из Северной Кореи возглавляет зампредседателя Госсовета страны Ким Чхан Сон, США представляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин, говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Трамп отметил «блестящий потенциал» Северной Кореи.

Планируется, что американо-северокорейский саммит пройдет в Сингапуре 12 июня.