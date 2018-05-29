СМИ: Американские и северокорейские чиновники встретятся в Сингапуре 29 мая

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Высокопоставленные чиновники США и Северной Кореи встретятся сегодня, 29 мая, в Сингапуре. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Ренхап».
В связи с возможностью проведения встречи Президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стороны планируют обсудить вопросы безопасности и протокола, отметил источник в дипломатических кругах.
Делегацию из Северной Кореи возглавляет зампредседателя Госсовета страны Ким Чхан Сон, США представляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин, говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что Трамп отметил «блестящий потенциал» Северной Кореи.
Планируется, что американо-северокорейский саммит пройдет в Сингапуре 12 июня.
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