Эксперты рассказали об условиях для дефолта на Украине

На 1 октября 2017 года внешний долг Украины составил 117,350 млрд доллара.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На Украине есть реальная угроза экономического кризиса, госдолг, и неудовлетворительные результаты реформ могут «стать спусковым крючком» дефолта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Апостроф».

«Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть», — сказал глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

По его словам, это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем.

«Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99 процентов (будет дефолт — прим. Т-и)», — отметил экономист.

Многие эксперты считают, что отказ Киева от долговых обязательств перед МВФ «станет концом света» для Украины, а вероятный дефолт «навредит репутации украинского государства», пишет «Апостроф».

На 1 октября 2017 года внешний долг Украины составил 117,350 млрд доллара.