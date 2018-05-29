Лечащий врач не верил, что Скрипали выживут

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Врач, который лечил экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравленных неизвестным веществом в городе Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты выживут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.
Врачи окружной больницы Солсбери, лечившие Скрипалей, стали героями программы Би-би-си Newsnight. Агентство поделилось выдержками из программы, которая выйдет в эфир 29 мая.
«Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения», — рассказал врач интенсивной терапии Стивен Джукс.
Он отметил, что пациентам была оказана лучшая клиническая помощь, но налицо были все признаки того, что Скрипали не выживут.
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