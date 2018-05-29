Лечащий врач не верил, что Скрипали выживут

Врачи опасались, приведет ли этот инцидент к еще большим жертвам, отметила глава отделения сестринского ухода.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Врач, который лечил экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравленных неизвестным веществом в городе Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты выживут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Врачи окружной больницы Солсбери, лечившие Скрипалей, стали героями программы Би-би-си Newsnight. Агентство поделилось выдержками из программы, которая выйдет в эфир 29 мая.

«Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения», — рассказал врач интенсивной терапии Стивен Джукс.

Он отметил, что пациентам была оказана лучшая клиническая помощь, но налицо были все признаки того, что Скрипали не выживут.

Врачи даже опасались, приведет ли этот инцидент к еще большим жертвам, отметила глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон.