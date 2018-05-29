В Киеве рассказали о потере управления в районах на границе с Крымом

Рекомендуем
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В некоторых украинских районах, которые находятся на границе с Крымом, в частности в Геническом, наблюдается «потеря признаков государственного управления», заявил постпред Президента Украины на полуострове Борис Бабин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Обозреватель».
В приграничных районах образовались массовые организованные преступные группировки, которые ведут «антиукраинские акции» и раскачивают ситуацию, рассказал он.
«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют», — сказал Бабин.
Украинский народ должен знать про эту беду, предупредил постпред Президента Украины.
Он также выразил опасение, что Россия воспользуется ситуацией и прибегнет к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы взять регион под контроль.
Следующая новость
Деятельность глав поселений должна быть направлена в том числе на создание рабочих мест, отметил председатель Совета муниципальных образований РТ.
Следующий матч четвертьфинальной серии пройдет в Казани 31 мая.
Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.
28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?