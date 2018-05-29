В Киеве рассказали о потере управления в районах на границе с Крымом

В приграничных районах образовались массовые организованные преступные группировки, которые ведут «антиукраинские акции», заявил Борис Бабин.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В некоторых украинских районах, которые находятся на границе с Крымом, в частности в Геническом, наблюдается «потеря признаков государственного управления», заявил постпред Президента Украины на полуострове Борис Бабин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Обозреватель».

В приграничных районах образовались массовые организованные преступные группировки, которые ведут «антиукраинские акции» и раскачивают ситуацию, рассказал он.

«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют», — сказал Бабин.

Украинский народ должен знать про эту беду, предупредил постпред Президента Украины.

Он также выразил опасение, что Россия воспользуется ситуацией и прибегнет к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы взять регион под контроль.