Граждане России смогут без виз‍ посещать все страны Центральной Америки

Подписано соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой. Теперь россияне смогут без виз‍ посещать все страны Центральной Америки, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В Москве документ подписал глава российского МИД Сергей Лавров. На церемонии присутствовал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио.

Ранее, 3 мая, в столице центральноамериканской страны Сан-Хосе подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес.

Наличие безвизовых отношений со всеми странами Центральной Америки «создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона», – подчеркивается в сообщении министерства.