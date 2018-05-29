Граждане России смогут без виз‍ посещать все страны Центральной Америки

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой. Теперь россияне смогут без виз посещать все страны Центральной Америки, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
В Москве документ подписал глава российского МИД Сергей Лавров. На церемонии присутствовал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио.
Ранее, 3 мая, в столице центральноамериканской страны Сан-Хосе подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес.
Наличие безвизовых отношений со всеми странами Центральной Америки «создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона», – подчеркивается в сообщении министерства.
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