Главное
В Казани назначена проверка после публичного заявления модели о нападении на нее полицейских

Татар-информ

29 мая 2018, 00:58

Культура

Эрмитаж готов помочь Третьяковке в восстановлении картины Репина

Рекомендуем


Для обсуждения хода реставрации будут собраны «все ведущие реставраторы, занимающиеся живописью».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Государственный Эрмитаж готов помочь Третьяковской галерее в восстановлении поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом заявила журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, передает РИА Новости.

По ее словам, для обсуждения хода реставрации будут собраны «все ведущие реставраторы, занимающиеся живописью».

Предстоит определить, следует ли ограничиться восстановлением после последнего нападения или необходимо заняться решением проблем, возникших после первой атаки на полотно в 1913 году, добавила Трегулова.

Ранее стало известно, что стоимость первого этапа реставрации картины может достигнуть 10 млн рублей. Финансовую помощь Третьяковке намерен оказать Сбербанк.

Следующая новость

Третьяковка показала поврежденную вандалом картину Репина
Новости дня
01:43
В Альметьевске прошел фестиваль «Играй, гармонь любимая!»
01:17
Граждане России смогут без виз‍ посещать все страны Центральной Америки
00:58
Эрмитаж готов помочь Третьяковке в восстановлении картины Репина
00:31
Большой гала-концерт фестиваля «Счастливое детство» состоится в Казани
28.05 23:59
Зоран Лукич: «Наша команда полностью опустошена»
28.05 23:58
Димитрис Прифтис: «Удача играет важнейшую роль в спорте»
28.05 23:50
В казанских парках и скверах стартует программа «Жизнелюбы»
28.05 23:36
Экзам Губайдуллин напомнил главам поселений об основном критерии оценки их деятельности

Деятельность глав поселений должна быть направлена в том числе на создание рабочих мест, отметил председатель Совета муниципальных образований РТ.

28.05 23:28
Власти Ингушетии сочли провокацией решение об отстранении Евкурова от мусульманской общины
28.05 23:16
Главу Ингушетии отстранили от жизни мусульманской общины
28.05 23:08
В Казани пройдет детское первенство по фигурному вождению велосипедов
28.05 22:57
УНИКС вырвал победу в овертайме и повел в серии с «Нижним Новгородом»

Следующий матч четвертьфинальной серии пройдет в Казани 31 мая.

28.05 22:43
Сокращение числа сельских жителей Фарид Мухаметшин назвал тревожным сигналом

Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.

28.05 22:39
В Татарстане для защиты от сорняков обработаны посевы на 449,5 тысячи гектаров
28.05 22:20
Третьяковка показала поврежденную вандалом картину Репина
28.05 22:14
В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет велозабег детей с ограниченными возможностями
28.05 21:58
Бизнесмены из США попросили Путина смягчить закон о контрсанкциях
28.05 21:56
Новый фотоальбом о Казани открывается космической фотографией

Издание Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность» включает работы 32 фотографов и художников.

28.05 21:46
Суд в Москве заочно арестовал депутата украинской Рады Геращенко
28.05 21:44
В Казани открылась выставка о становлении ТАССР
28.05 21:30
США аннулировали визу ООН Косачева
28.05 21:29
Минобороны РФ назвало ложной информацию о перехвате самолетов Израиля над Ливаном
28.05 21:12
Главы поселений РТ изучили опыт работы конефермы и молочного хозяйства в Буинском районе

Главам поселений рассказали о формах государственной поддержки хозяйств.

28.05 21:02
В ДНР рассказали о неудачной попытке ВСУ приблизиться к ополченцам
28.05 20:48
Команда «КАМАЗ-мастер» отправила на «Ралли Казахстан-2018» два грузовика
События

28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»

28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?

28 маяЕГЭ – 2018: Как помочь ребенку пройти первые решающие жизненные испытания?

28 маяПобедитель WorldSkills Russia 2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»

28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

РЎРѕР±С‹С‚РёСЏ РЅРµРґРµР»Рё

В«РЇ РїСЂРёР·С‹РІР°СЋ Р’Р°СЃ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ РћР±СЂР°С‰РµРЅРёРµ Р·Р° СЃРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёРµ РёР·СѓС‡РµРЅРёСЏ СЂРѕРґРЅС‹С… СЏР·С‹РєРѕРІ РЅР°СЂРѕРґРѕРІ Р Р¤ РІ С€РєРѕР»Р°С…В»

РЎРѕР±С‹С‚РёСЏ РЅРµРґРµР»Рё

В«РџРѕРїР°С…РёРІР°РµС‚ РіРµРЅРѕС†РёРґРѕРјВ»: РґРµРїСѓС‚Р°С‚С‹ Р“РѕСЃСЃРѕРІРµС‚Р° РўР°С‚Р°СЂСЃС‚Р°РЅР° СЃРєР°Р·Р°Р»Рё РєР°С‚РµРіРѕСЂРёС‡РµСЃРєРѕРµ В«РЅРµС‚В» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚Сѓ Рѕ СЂРѕРґРЅС‹С… СЏР·С‹РєР°С…

РџСЂРµСЃСЃ-С†РµРЅС‚СЂ

Р’ РРђ В«РўР°С‚Р°СЂ-РёРЅС„РѕСЂРјВ» РІРёРґРµРѕРјРѕСЃС‚ РњРѕСЃРєРІР° вЂ“ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРі вЂ“ РљР°Р·Р°РЅСЊ вЂ“ РђСЃС‚СЂР°С…Р°РЅСЊ

РРЅС‚РµСЂРІСЊСЋ

Р§РµРј РјРѕР¶РЅРѕ Р·Р°РЅСЏС‚СЊСЃСЏ РЅР° РїРµСЂРІРѕРј РљСѓР·РЅРµС‡РЅРѕРј С„РµСЃС‚РёРІР°Р»Рµ РІ РљР°Р·Р°РЅРё

Р’РёРґРµРѕСЃСЋР¶РµС‚С‹

VI Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅСЃРєРёР№ РёС„С‚Р°СЂ РІ РљР°Р·Р°РЅРё

Р¤РћРўРћ

РРЅС‚РµСЂРІСЊСЋ СЃ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹Рј С‚Р°С‚Р°СЂСЃРєРёРј РїРѕСЌС‚РѕРј Р™РѕР»РґС‹Р· РњРёРЅРЅСѓР»Р»РёРЅРѕР№

Р¤РћРўРћ

Р—Р°РєСЂС‹С‚РёРµ СЃРµР·РѕРЅР° РѕСЂРєРµСЃС‚СЂР° "Р›СЏ РїСЂРёРјР°РІРµСЂР°"

Р¤РћРўРћ

РџСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЏ РєРЅРёРіРё В«РљР°Р·Р°РЅСЊ Рё СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊВ»