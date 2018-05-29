Эрмитаж готов помочь Третьяковке в восстановлении картины Репина

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Государственный Эрмитаж готов помочь Третьяковской галерее в восстановлении поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом заявила журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, передает РИА Новости.
По ее словам, для обсуждения хода реставрации будут собраны «все ведущие реставраторы, занимающиеся живописью».
Предстоит определить, следует ли ограничиться восстановлением после последнего нападения или необходимо заняться решением проблем, возникших после первой атаки на полотно в 1913 году, добавила Трегулова.
Ранее стало известно, что стоимость первого этапа реставрации картины может достигнуть 10 млн рублей. Финансовую помощь Третьяковке намерен оказать Сбербанк.
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