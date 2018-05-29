Большой гала-концерт фестиваля «Счастливое детство» состоится в Казани

В гала-концерте примет участие хореографический ансамбль «Счастливое детство» и молодежный ансамбль народного танца «Кристалл».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 1 июня в рамках XXIX традиционного фестиваля «Счастливое детство» состоится гала-концерт «Казань – мир, спорт и талант!», посвященный Международному дню защиты детей и чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба детского центра «Счастливое детство».

В гала-концерте примет участие хореографический ансамбль «Счастливое детство» и молодежный ансамбль народного танца «Кристалл» под руководством художественного руководителя – заслуженного работника культуры РФ и РТ Светланы Ишкузиной. На сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля участники ансамблей подарят яркие танцы, удовольствие, радость и красоту всем поклонникам народного танца.

Хореографический ансамбль «Счастливое детство» основан в 1978 году. В 1981-м ему было присвоено звание «Образцовый хореографический ансамбль "Счастливое детство"». С 1999-го по инициативе ансамбля в Татарстане с успехом проводятся международные фестивали народного танца.

За 39 лет творческой деятельности участники ансамблей «Кристалл» и «Счастливое детство» приняли участие в более чем 60 международных фестивалях и конкурсах в Италии, Франции, Болгарии, Румынии, Чехии, Македонии, Польши, Турции, Марокко, Индии, Китае, Венгрии и других странах мира.

В 2018 году ансамбли «Счастливое детство» и «Кристалл» дважды представляли татарскую и русскую программу в Турции и Индии. Летом ребят ждут на международном фестивале в Марокко. Народный молодежный ансамбль «Кристалл» будет представлять Татарстан на международном фестивале в Шанхае.