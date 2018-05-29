Рафис Бурганов: В РТ прорабатывается вопрос создания национального педагогического института

Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Вопрос создания татарского национального педагогического института в РТ тщательно прорабатывается, рассматриваются разные варианты. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
О необходимости создания татарского национального педагогического института заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ.
«Сегодня встал вопрос подготовки национальных кадров, в том числе и педагогических. 20 процентов потребности в учителях — это спрос на учителей, способных работать в билингвальной среде, одинаково хорошо владеющих двумя государственными языками республики. Сегодня вопрос создания национального института тщательно прорабатывается. Рассматриваются разные варианты. Проводятся социологические исследования. Потому что важно не просто открыть институт, но обеспечить высокий уровень получаемых в нем знаний, в то же время должен быть большой спрос на выпускников этого учебного заведения», — отметил Рафис Бурганов.
Он также напомнил, что начиная с 2016 года в рамках государственной программы сохранения, изучения и развития языков Республики Татарстан Министерство образования и науки РТ совместно с К(П)ФУ и Набережночелнинским государственным педагогическим университетом ведет работу по подготовке для татарских школ педагогических кадров с двумя специальностями. К примеру, «учитель татарского языка и литературы — учитель начальных классов», «учитель татарского языка и литературы — воспитатель дошкольного детского учреждения».
Глава Минобрнауки также подчеркнул, что перед вузами также поставлена задача повышения требований к подготовке педагогических кадров, совершенствования программ.
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