В Татарстане 1224 учителя татарского языка подали заявление на курсы переквалификации

Фото: Рамиль Гали
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 1224 учителя татарского языка и литературы подали заявление на обучение на курсах переквалификации. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
«Что касается курсов переквалификации учителей, совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Набережночелнинским педагогическим университетом определены направления обучения учителей татарского языка по другим специальностям за счет бюджета. Всего 1224 учителя подали заявление на обучение на курсах», — сообщил глава Минобрнауки РТ.
По его словам, 393 учителя выбрали специальность «русский язык и литература», 327 — «начальные классы», 118 — «дошкольное воспитание», 78 — «история и обществознание», 43 — «география», 36 — «логопедия», 229 — другие направления (технология, ИЗО, ОБЖ и т.д.)
«Эта работа будет продолжена и в 2018 году», — сказал Рафис Буганов.
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