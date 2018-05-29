Рафис Бурганов: В основу программ обучения татарскому возьмут методики обучения иностранным языкам

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Татарстане разрабатывается примерный вариант основных общеобразовательных программ с целью совершенствования преподавания татарского языка как родного и как государственного детям нетатарской национальности. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
«Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ совместно с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ разрабатывает примерный вариант основных общеобразовательных программ с целью совершенствования преподавания татарского языка как родного и как государственного детям нетатарской национальности. В основу программ обучения татарскому языку планируется взять методики обучения иностранным языкам и национальные методики», — сообщил он.
Как отметил глава Минобрнауки РТ, в предыдущие годы уже началась работа по созданию нового поколения учебников, отвечающих современным требованиям. Проведена апробация учебников для 1-2-х классов. В 2018-2019 учебном году будут испытаны учебники 3-4-х классов.
«Но создание учебников требует больших трудовых, временных и финансовых затрат. Поэтому не стоит ожидать, что новые учебники появятся уже сегодня. Современные условия также требуют подготовки учителей, обучения их новым методикам. Курсы повышения квалификации учителей ставят перед собой цель освоения учителями новых технологий, в том числе применения на уроках коммуникативных технологий, оказания учителям методической помощи», — сказал Бурганов.
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