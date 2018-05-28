Хакатон с призовым фондом провела для IT-сообщества ОАО «Сетевая компания»

Хакатон — это интеллектуальное соревнование для программистов, проектировщиков пользовательского интерфейса и других специалистов-разработчиков ПО.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Мероприятие проходило в КСК КФУ УНИКС (коворкинг-зона) в течение двух дней и продемонстрировало торжество симбиоза производственной, научной и информационно-технологической мысли.

Напомним, что хакатон — это интеллектуальное соревнование для программистов, проектировщиков пользовательского интерфейса и других специалистов из области разработки ПО. Организатором выступил IT блок компании, подготовил задачи и обеспечил менторами для поддержки участников в их работе.

Тем, кто заявился на мероприятие предлагались на выбор две бизнес-задачи компании. «Разработка прототипа интерфейса мобильного приложения для системы по закупочной деятельности» и «Техническое решение с использованием машинного обучения с целью исключения дублей при подаче кайдзен-проектов». Призовой фонд хакатона составил 200 тысяч рублей.

На стартовую встречу с участниками хакатона пришли выступившие в роли экспертов представители топ-менеджмента компании: генеральный директор Ильшат Фардиев (председатель комиссии), заместители генерального директора Наталья Назарова и Диляра Ханнанова, начальник управления Гузель Хамзина, — а также директор Института ВМиИТ КФУ Сергей Мосин, директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов. Среди приглашенных экспертов были: заместитель директора по научной работе Высшей школы ИТИС Максим Таланов; кандидат технических наук, признанный специалист в области «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» Александр Тощев, руководитель Бизнес-инкубатора «IT-парк» Сайяр Сабиров.

«Дорогие наши коллеги, красивые умные преуспевающие люди, — обратился к участникам хакатона генеральный директор компании Ильшат Фардиев, -Благодаря познаниям в it-технологиях вы с легкостью жонглера оперируете теми данными, которые мы, пласт за пластом создавали годами, десятилетиями. Сетевое хозяйство Республики Татарстан одно из лучших в Российской Федерации как по оснащённости, так и по эффективности. Но цифровизация и новый уровень автоматизации требуют от нас иного уровня технологической и организационной культуры, в том числе освоения новых для нас технологий и подходов. И мы сегодня стремимся видеть в каждом из вас единомышленников — тех, кто понимает нас и желает решать задачи этого уровня.»

Семь команд представляло на встрече по двое-трое участников, тогда как в интернет-пространстве в онлайн-режиме старта ожидала полностью вся команда. Состоящие из разных по возрасту и социальной категории людей, единомышленники действительно рвались в бой. Для них главное было, что есть команда энергетиков-профессионалов, которые в них заинтересованы, есть задачи, которые надо решить, решить неординарно и с практическим применением.



При этом по завершении мероприятия представители команд с уважением отметят, что впервые за многие хакатоны видят такую искреннюю заинтересованность топ-менеджмента крупной компании, для которых важен не просто результат, но и сам процесс.

Владислав Ульянов (студент КФУ, Высшая школа информационных технологий и информационных систем):

— Для айтишника каждый день — это вызов, и очень важно как ты сможешь применить свои знания на этом пути. Представленное на этом хакатоне конкретное техническое задание имеет определенные рамки и в тоже время, мы нашли возможность для творчества, нашли решение, помогающее специалистам компании получить доступ к большим массивам информации в любое время и удобном для них месте.

Нурислам Зарипов (1 курс геофак КФУ), Артур Хайбуллин (1 курс КГТУ-КАИ, институт компьютерных технологий и защиты информации):

— В хакатонах начали участвовать с 14-15 лет и даже если не побеждаем, считаем это мероприятие очень полезным с точки зрения получения нового опыта и дальнейшего стимула к овладению новой информацией. Этот хакатон дал нам еще новые знания по энергетике, позволил познакомиться с «Сетевой компанией» и, как сказали устроители, у всех нас впереди еще есть шансы для совместной работы, а это всегда стимул к росту обеих сторон.

Победителями двухдневного марафона были объявлены команда «DECK» («Разработка мобильного решения для автоматизации бизнес процессов закупочной деятельности») и команда «ICL Services-DS» («Техническое решение с использованием машинного обучения с целью исключения дублей при подаче кайдзен-проектов»).

После церемонии награждения, поблагодарив всех за работу и интересные идеи, Ильшат Фардиев попрощался со всеми до встречи на осеннем хакатоне. Мероприятие, направленное на совершенствование деятельности компании и поддержку талантливых IT-специалистов будет продолжено.