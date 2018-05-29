«Зеленый фитнес» в Альметьевске стартовал с велопарада

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске 26 мая стартовал летний сезон «Зеленого фитнеса». Открылся он на площади Ленина велопарадом, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.
Для велопарада под девизом «Алга, тюбетей!» в этом году была выбрана национальная тематика. Перед заездом участники вместе с инструкторами сделали утреннюю зарядку. Всего в велопараде приняло участие более 7 тыс. человек.
Город в этот день посетил российский боксер Николай Валуев. Обращаясь к участникам велопарада, он заявил, что очень рад очередной встрече с альметьевцами.
В рамках масштабного спортивного праздника традиционно были организованы конкурсы в различных номинациях, для гостей работали игровые, спортивные и развлекательные зоны. На сцене выступили артисты, хореографические коллективы, спортсмены школы Pro-trial из Москвы, а также участники телепроекта «Минута Славы» Максим Саматов и Евгений Леонидов.
Победителям конкурсов вручили велосипеды и гироскутеры в номинациях «Велотюбетейка», «ВелоКалфак», «ВелоМатуры», «ВелоБатыр», «ВелоДуслар» и «ВелоWow».
Ранее сообщалось об открытии «Зеленого фитнеса» в Казани.
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