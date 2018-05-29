Сразу два пограничных столба установили в Елабужском районе

Сегодня в городе и районе проживают более 400 бывших пограничников.

(Елабуга, 29 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). К столетию пограничных войск России в Елабуге торжественно установили пограничный столб. Памятник разместился возле памятника воину-интернационалисту.

Команду к открытию монумента дал майор запаса Андрей Радионов, который с 1992-го по 2011 год прослужил на российской и таджикской границах. Он отмечен наградами президентов России и Таджикистана.

Затем участники митинга возложили цветы к монументу участникам войны в Афганистане. Далее в Александровском саду для елабужских пограничников было организовано военизированное представление. Сегодня в городе и районе проживают свыше 400 бывших пограничников.

Пограничный столб появился сегодня и в селе Куклюк Елабужского района. «В больших городах устанавливают пограничные столбы как напоминание о ветеранах пограничных войск, мы тоже всерьез загорелись такой идеей», – поделился инициатор мероприятия Иван Мельников.

Оба памятника установлены на пожертвования самих экс-пограничников.