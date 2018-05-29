В Альметьевске прошел фестиваль «Играй, гармонь любимая!»

Концерт состоялся в парке имени 60-летия нефти Татарстана в рамках открытия летнего сезона проекта «Культурная среда города-2018».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся фестиваль «Играй, гармонь любимая!» с участием Захара и Анастасии Заволокиных, сообщает пресс-служба адмнистрации Альметьевского района.

Концерт прошел в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана в рамках торжественного открытия летнего сезона проекта «Культурная среда города-2018».

Для альметьевцев приятным сюрпризом стал фееричный концерт ансамбля «Частушка» Анастасии и Захара Заволокиных. Артисты исполнили различные песни и частушки, а гармошечные плясовые заставляли зрителей пускаться в пляс.

«Культурная среда города» стартовала в Альметьевске два года назад. В самых разнообразных программах принимали участие творческие коллективы города и района, а также приглашенные артисты.

В прошлом году проект собрал более 3,5 тыс. участников и 70 тыс. зрителей.