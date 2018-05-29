В ИА «Татар-информ» расскажут о центрах бесплатной юридической помощи при Общественной палате РТ

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 29 мая, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Центры бесплатной юридической помощи при Общественной палате РТ» .
В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Дмитрий Романов, председатель Общественной организации Республики Татарстан «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина, директор юридической компании «Стратег» Борис Королев, председатель правления Региональной общественной организации «Центр правовой помощи мигрантам и иным социально незащищенным слоям населения Республики Татарстан "Юридическая клиника"» Гулия Балафендиева.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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