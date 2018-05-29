В ИА «Татар-информ» расскажут о старте Всероссийской акции «Судебные приставы - детям»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 29 мая, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о старте акции «Судебные приставы - детям» ко Дню защиты детей.
В мероприятии примет участие исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан - заместителя главного судебного пристава Республики Татарстан Анвар Закиров.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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