Елабужский роддом открылся после плановых работ

(Елабуга, 29 мая, «Татар-информ»,Гульнара Салихова). Елабужский роддом снова начал принимать рожениц.
Как сообщили в Елабужской центральной районной больнице, в роддоме завершены работы по плановой санитарной обработке.
В течение двух недель рожениц Елабуги возили в Камский детский перинатальный центр. Всего сюда были направлены 28 женщин, на сегодня челнинские врачи приняли 19 родов. Одна из елабужанок родила двойняшек.
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