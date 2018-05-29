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Татар-информ

29 мая 2018, 03:20

Общество

Газета «Чистопольские известия» отметила столетний юбилей

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Сотрудникам редакции вручили медали и благодарственное письмо от Фарида Мухаметшина.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Газета «Чистопольские известия» отметила свой столетний юбилей. Соответствующая информация размещена на сайте издания.

За вклад в культурное развитие района коллективу редакции были вручены медали и благодарственное письмо Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

В мероприятии приняли участие зампредседателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, руководитель исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов, заместитель гендиректора АО «Татмедиа» по печатным средствам массовой информации Альфия Адиятова, руководители крупных предприятий и организаций города, ветераны и подписчики газеты.

На торжестве выступили творческие коллективы города.

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