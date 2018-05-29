Газета «Чистопольские известия» отметила столетний юбилей

Рекомендуем
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Газета «Чистопольские известия» отметила свой столетний юбилей. Соответствующая информация размещена на сайте издания.
За вклад в культурное развитие района коллективу редакции были вручены медали и благодарственное письмо Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.
В мероприятии приняли участие зампредседателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, руководитель исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов, заместитель гендиректора АО «Татмедиа» по печатным средствам массовой информации Альфия Адиятова, руководители крупных предприятий и организаций города, ветераны и подписчики газеты.
На торжестве выступили творческие коллективы города.
Следующая новость
Деятельность глав поселений должна быть направлена в том числе на создание рабочих мест, отметил председатель Совета муниципальных образований РТ.
Следующий матч четвертьфинальной серии пройдет в Казани 31 мая.
Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.
Издание Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность» включает работы 32 фотографов и художников.
28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?