В Московской области прошел «День татарской кухни» для военнослужащих

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Фото: tnc-mo.ru
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии состоялся «День татарской кухни», сообщает пресс-служба Татарского национального центра Московской области.
Сейчас в дивизии проходят срочную службу 16 призывников из Чистопольского района. Военнослужащие собрались в столовой одного из полков. На столе красовались национальные угощения – чак-чак, баурсак, хворост и перемячи. Также ребята могли посмотреть книги о татарских блюдах и газету «Татарский мир» с материалами о традиционной татарской выпечке.
В финале мероприятия каждому солдату вручили пакет с татарскими национальными кондитерскими изделиями и выпечкой.
Мероприятие организовали администрация Чистопольского района РТ, командование дивизии и татарская община Наро-Фоминского городского округа. С 2011 года Наро-Фоминск и Чистополь являются городами-побратимами. По двустороннему соглашению новобранцы из Чистопольского района призываются в Кантемировскую дивизию для прохождения срочной службы в целевом порядке.
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