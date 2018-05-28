Зоран Лукич: «Наша команда полностью опустошена»

Наставник «Нижнего Новгорода» пообещал продолжить борьбу в Казани.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от УНИКСа в овертайме (94:95) в третьем матче одной четвертой финала Единой лиги ВТБ признался, что его команда попала в психологическую яму. Слова специалиста приводит пресс-служба лиги.

«Тяжело проигрывать, когда результат встречи определяется по видеоповтору. Наша команда сейчас полностью опустошена. Думаю, мы были даже больше, чем просто достойными соперниками, и все, что сейчас остается, это поздравить УНИКС. Серия еще не закончена. Мы едем в Казань. В оставшееся до следующего матча время постараемся вытащить команду из той психологической ямы, в которую мы сейчас попали, и продолжим бороться», – пообещал Лукич.