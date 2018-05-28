Димитрис Прифтис: «Удача играет важнейшую роль в спорте»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис, комментируя победу над «Нижним Новгородом» в третьем матче одной четвертой финала Единой лиги ВТБ в овертайме (95:94), отметил роль удачи в спорте. Его слова приводит пресс-служба лиги.
«Это была захватывающая игра для зрителей и тяжелейшая для обеих команд. Поздравляю своих игроков, мы смогли сделать счет в серии 2 – 1 и возвращаемся обратно в Казань. Там нас ждет еще одна сложная встреча с "Нижним Новгородом", поскольку, как я уже говорил много раз, каждая игра против них оборачивается испытанием. Я прекрасно понимаю, что сейчас переживает мой коллега Зоран Лукич. Но удача, а особенно – удача одного момента, играет важнейшую роль в спорте», – признал наставник УНИКСа.
Говоря о следующем матче, Прифтис счел важным моментом восстановление своих подопечных. «Сложно сказать, что сейчас важнее, восстановиться физически или эмоционально. С одной стороны, в такой серии нужно поддерживать свое физическое состояние, с другой стороны – эмоциональная составляющая также важна. Сегодня ты играешь на энтузиазме, а завтра у тебя не хватает моральных сил на игру. В любом случае, в ближайшие три дня постараемся немного отдохнуть», – подчеркнул он.
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