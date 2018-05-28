Власти Ингушетии сочли провокацией решение об отстранении Евкурова от мусульманской общины

Руководство региона призвало жителей республики не поддаваться на провокации.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Решение Духовного центра мусульман Ингушетии отстранить от жизни мусульманской общины республики главу региона Юнус-Бека Евкурова носит провокационный характер. Соответствующее заявление распространила его пресс-служба, передает РИА Новости.

В действиях представителей духовенства власти Ингушетии увидели «стремление подорвать стабильность в регионе». Кроме того, они заявили об отсутствии фактов, которые могли бы подкрепить выдвинутые претензии, и частных оценках, лежащих в основе прозвучавших в адрес Евкурова обвинений.

Кроме того, руководство республики само обвинило муфтият в выходе «за рамки закона» и нежелании вступать в диалог, а также недостаточной активности при решении ряда вопросов. «Речь, в частности, идет о духовно-нравственном воспитании молодежи, о просвещении в религиозных вопросах, об активном примирении враждующих сторон», – пояснила пресс-служба.

Поддерживающих и оправдывающих деятельность Духовного центра мусульман республиканские власти сочли «сторонниками беспорядков и политического заговора». Жителей региона призвали не поддаваться на провокации.

Ранее стало известно, что муфтият Ингушетии решил бойкотировать ее главу до тех пор, пока он «не покается перед мусульманской общиной».