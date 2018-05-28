Главу Ингушетии отстранили от жизни мусульманской общины

Духовный центр мусульман республики намерен бойкотировать Евкурова, пока он «не покается».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Духовный центр мусульман Ингушетии принял решение отстранить от жизни мусульманской общины республики главу региона Юнус-Бека Евкурова, пишет «Коммерсантъ».

Евкурова обвинили во вмешательстве в религиозные дела, преследовании имамов и попытке ликвидировать сам муфтият Ингушетии. Кроме того, ему поставили в вину изъятие земельного участка, выделенного ранее для строительства мечети в столице республики Магасе, и ряд других действий.

Отрешение от общины означает прекращение всякого взаимодействия между религиозными деятелями и Юнус-Беком Евкуровым. Возможность подобного наказания была предусмотрена на конференции мусульман Ингушетии, прошедшей в 2013 году. В ней принимал участие и сам глава региона.

Бойкот руководителя Ингушетии продлится до тех пор, пока он «не покается перед мусульманской общиной», подчеркнули в своем заявлении мусульманские священнослужители.