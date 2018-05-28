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Татар-информ

28 мая 2018, 22:57

Спорт

УНИКС вырвал победу в овертайме и повел в серии с «Нижним Новгородом»

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Фото: Ильнар Тухбатов


Следующий матч четвертьфинальной серии пройдет в Казани 31 мая.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Нижнем Новгороде победил в овертайме со счетом 95:94 одноименную команду, вырвав победу на последней секунде. Счет в серии стал 2 – 1 в пользу УНИКСа.

Проигрыш УНИКСа во второй встрече стал следствием большего желания и агрессивности нижегородцев, превзошедших гостей практически во всех компонентах баскетбола. Так что третий матч должен был дать ответ, как быстро и продуктивно тренеры казанской команды сделают выводы из неудачи.

Сегодня гости начали игру в таком сочетании: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Евгений Колесников. В привычном составе Смит сменил Колесникова. У хозяев отсутствовал форвард Владимир Веремеенко: получив травму в первой игре в Казани, две последующие он пропустил.

Нижегородцы снова сделали ставку на дальние броски, таким образом они набрали все свои первые очки, 12:7. У гостей за всех поначалу отдувался Эджим: за две минуты 40 секунд до первого перерыва он сократил разрыв в счете до минимума, 14:13, набрав свои девять очков. В равной концовке, 15:15, 17:17, 19:19 последними попали нижегородцы. На замену в первой четверти у казанцев вышли Антон Понкрашов, Морис Ндур, Павел Сергеев и Владислав Трушкин. Снова бросилось в глаза, что хозяева лучше разыгрывают мяч: результативные передачи по итогам первых десяти минут 4 – 1.

В еще более упорной борьбе прошла вторая четверть, большую часть которой никому надолго не удавалось выйти вперед. «НН» за счет дальних бросков (7 – 2 в первой половине, 14 – 8 в итоге) постоянно сдерживал рывки УНИКСа. Однако в целом инициатива все же была за гостями, в концовке четверти казанцы ушли вперед на пять очков, 37:42. Но одновременно с сиреной Вадим Панин из-за дуги в очередной раз сравнял счет, 42:42.

Третья четверть в целом осталась за нижегородцами, хотя начали этот период успешнее гости, 42:47 после «трехи» Понкрашова. «НН» удалось сделать рывок 9 – 0, изменив счет на 58:51 после девятого по счету дальнего попадания хозяев. Лишь в самой концовке казанцы сократили разрыв в счете до двух очков, 64:62.

Четвертую четверть УНИКС начал так мощно, что на четыре с лишним минуты намертво закрыл все нападение «НН», 64:70. Все оставшееся время матча слабонервным лучше было не смотреть, не игра, а настоящий триллер. За три минуты 35 секунд до конца пятый фол у хозяев получил Дмитрий Узинский, через минуту его судьбу повторил Ласме. «Треха» Смита, и УНИКС вырывается вперед на пять очков, 75:80. А за 25 секунд до конца впереди уже «НН», 83:82 после «трехи» Панина. За 19 секунд уже Смит забил из-за дуги, 83:85. И все же овертайм, 85:85.

Старт дополнительной пятиминутки остался за хозяевами, 90:86, хотя тут же пятый фол получил Панин. За семь секунд до конца и Колесников получил пятый фол. Кульминацией матча стал момент, когда хозяева забили два штрафных, 94:93. Смит в последней атаке промахнулся, но Эджим успел добавить мяч в сетку на исходе игрового времени, 94:95. Труднейшая победа УНИКСа.

Счет в серии до трех побед стал 1 – 2, следующий матч пройдет в Казани 31 мая.

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – УНИКС (Казань) – 94:95 ОТ (21:19, 21:23, 22:20, 21:23, 9:10).
Самые результативные: «НН» – Еловац (21+8 подборов), Губанов (20), Стребков (16), Одум (13+8 подборов); УНИКС – Эджим (21+9 подборов), Смит (20), Ндур (18), Ласме (12), Колом (10).

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