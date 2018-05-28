В казанских парках и скверах стартует программа «Жизнелюбы»

Проект будет проходить на семи общественных пространствах.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). С 1 июня открывается летний сезон социального проекта «Жизнелюб», сообщает Дирекция парков и скверов.

Проект будет проходить на семи общественных пространствах. Все желающие абсолютно бесплатно смогут посетить парк Горького, сквер Аксенова, Горкинско-Ометьевский лес, парк «Крылья Советов», парк Урицкого, сквер «Дербышки» и парк «Сосновая роща».

С 1 июня на территории парка будут на постоянной основе проводиться экоквесты, а на площадке экоцентра – мастер-классы, лабораториумы и интерактивные занятия от детского города профессий «Кидспейс».

В этом году к летнему сезону «жизнелюбов» присоединились «Зеленый фитнес», кафе «Рита в ритме», cтудия творчества и развития «Арт-Академия», МОД «Академия здоровья» при КГМУ. В рамках медицинского просвещения пройдут лекции о диетологии и психологии от казанского психолога Алии Булатовой – это новое направление проекта.

В Горкинско-Ометьевском лесу и парке имиени Урицкого будет запущено мероприятия в необычном формате «Завтрак с бабушкой». Два раза в месяц гости смогут вместе с бабушками и дедушками приготовить завтрак, узнать маленькие кулинарные секреты, перенять многолетний опыт. Сквозным проектом станет лекторий «Связь поколений», где лекции будут читать жители пенсионного возраста с интересным жизненным и профессиональным опытом, в том числе и бабушки-блогеры.

Откроется фотолаборатория с известным фотографом Аликом Сагатовым. Участники проекта смогут изучить основы фотографии, приемы и работу техники. Итогом станет выставка работ учеников в одном из парков города.

Общественный огород в Горкинско-Ометьевском лесу продолжит традицию придомовых палисадников, где можно будет посадить любимые цветы, травы и овощи.