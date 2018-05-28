В Татарстане для защиты от сорняков обработаны посевы на 449,5 тысячи гектаров

Против вредителей обработана площадь в 186,7 тысячи гектаров.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Татарстане проводятся мероприятия по защите сельскохозяйственных растений. Обработка посевов против сорняков проведена на площади 449,5 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Кроме того, против вредителей обработана площадь в 186,7 тыс. га, против болезней сельхозкультур – в 149 тыс. га.

«Хорошо организована эта работа в Заинском, Сармановском, Нурлатском, Муслюмовском, Тетюшском, Чистопольском и других районах республики», – отмечается в сообщении пресс-службы.