В Татарстане для защиты от сорняков обработаны посевы на 449,5 тысячи гектаров

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Татарстане проводятся мероприятия по защите сельскохозяйственных растений. Обработка посевов против сорняков проведена на площади 449,5 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Кроме того, против вредителей обработана площадь в 186,7 тыс. га, против болезней сельхозкультур – в 149 тыс. га.
«Хорошо организована эта работа в Заинском, Сармановском, Нурлатском, Муслюмовском, Тетюшском, Чистопольском и других районах республики», – отмечается в сообщении пресс-службы.
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